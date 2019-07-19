В Сыктывкаре сотрудник ДПС спас мужчину от самоубийства

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-19T17:01:12+03:00

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Инспектор ДПС Сыктывкара спас жителя микрорайона Орбита, решившего свести счеты с жизнью, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Прохожие позвонили в отдел полиции №1 и рассказали, что с седьмого этажа жилого дома пытается спрыгнуть мужчина. На адрес выехал экипаж ДПС, который нес службу в микрорайоне Орбита.

Приехавшие полицейские увидели, что на выступе балкона на седьмом этаже стоит мужчина, держась одной рукой за оконную раму. Стражам порядка он сообщил, что хочет покончить с собой, спрыгнув вниз.

После долгих уговоров старшему инспектору ДПС, лейтенанту полиции Роману Логинову удалось убедить отчаявшегося сыктывкарца не делать роковой шаг. Мужчина самостоятельно перелез с выступа балкона в его безопасную зону, прошел в прихожую и открыл входную дверь спасителю.

В итоге, сыктывкарца передали бригаде скорой медицинской помощи, которая доставила его в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU