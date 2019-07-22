«Коми энергосбытовая компания» объяснила, почему важно вовремя передавать показания счетчиков.

СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-22T11:39:51+03:00

Если собственник не предоставил показания прибора учета, то ему рассчитают плату за электроэнергию или воду исходя из среднемесячного объема потребления

Изменить размер текста: A A

Специалисты компании рассказали, в чем разница начислений по фактическим показаниям, по среднему и нормативу, а также как произвести перерасчет.

Жители Коми могут передавать показания приборов учета ГВС и электроэнергии в адрес АО «Коми энергосбытовая компания» строго с 18 по 23 число каждого месяца. В случае, если клиент не передал фактические показания, начисления сначала производятся по среднему потреблению, а затем по нормативу. В чем разница между этими тремя видами начислений разъяснили в «Коми энергосбытовой компании».

Право потребителя при наличии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета ежемесячно снимать его показания и передавать исполнителю коммунальных услуг обозначено в постановлении РФ № 354.

Что будет, если не передавать показания счетчиков?

Если собственник забыл или по каким-то причинам не смог вовремя предоставить показания прибора учета, ему рассчитают плату за электроэнергию или воду исходя из среднемесячного объема потребления, а спустя 3 месяца начислений по среднему, если показания по-прежнему не были переданы в «КЭСК» - по нормативу.

Среднемесячным объемом потребления ресурсов называют среднее потребление (воды/электроэнергии), определенное по показаниям прибора учета за последние полгода. Расчет платы с применением такой величины может производиться не более 3 месяцев подряд.

Если и через три месяца собственник не передаст показания, объем потребления воды и электроэнергии будет рассчитан исходя из норматива (п.60 Правил № 354).

Размеры нормативов определены приказом соответствующего государственного органа и зависят от количества комнат в жилом помещении и/или проживающих в нем лиц (в зависимости от вида коммунальной услуги). Применяемые тарифы (действующие на основании приказа регулирующего органа) не зависят от способа определения объема потребления (по показаниям/по среднему или по нормативу).

Расчет по нормативу будет применяться до передачи показаний приборов учета. По получению фактических показаний производится автоматический перерасчет, то есть отменяются начисления, рассчитанные по среднему/нормативному объемам и одновременно выставляется к оплате объем, определенный по показаниям прибора учета. Результат перерасчета клиент увидит в своей квитанции.

Как пересчитать?

Для этого необходимо передать показания приборов учета. Как только поступят фактические данные (от потребителя/в результате контрольного снятия показаний) производится автоматический перерасчет. При этом специальных действий от клиента не требуется.

«Коми энергосбытовая компания» напоминает, что для корректного начисления платы за потребленные коммунальные ресурсы жителям необходимо передавать данные о показаниях приборов учета ГВС и электроэнергии в адрес АО «Коми энергосбытовая компания» строго с 18 по 23 число каждого месяца.

Своевременная передача показаний является гарантией корректного расчета платы за потребленные энергоресурсы.

Подробнее о способах передачи показаний приборов учета можете узнать на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU