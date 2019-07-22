2019-07-22T12:52:09+03:00
Происшествия

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи со сходом вагонов близ Керки

На место аварии выехала следственно-оперативная группа
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: группа "Подслушано Сосногорск" в соцсети "ВКонтакте"Фото: группа "Подслушано Сосногорск" в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com
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Сыктывкарским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту схода с рельсов 23 грузовых вагонов грузового состава "Воркута-Череповец".

По предварительным данным 22 июля примерно в 3 часа ночи на участке местности, расположенном с 1593 км 9 пикета по 1594 км 1 пикета железнодорожного перегона «Сосногорск-Кожва» произошел сход вагонов. Сейчас движение поездов на данном участке пути приостановлено, пострадавших нет.

Таким образом, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ, а именно нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Задержка поездов составила более 8 часов, до настоящего времени движение не восстановлено.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Проводятся проверочные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, устанавливается ущерб.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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