Следственные органы о смерти депутата Алексея Чупрова: это не убийство
Следственный Комитет Коми подтвердил некриминальный характер смерти депутата Госсовета Коми Алексея Чупрова. 21 июля в сыктывкарской квартире по улице Ленина тело парламентария с порезами предплечья было обнаружено его родственниками.
По предварительным данным судебно-медицинского исследования причиной смерти мужчины стала массивная кровопотеря, развившаяся в результате порезов.
По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми проводится процессуальная проверка.
В ходе проверочных мероприятий получены данные о том, что смерть мужчины не носит криминального характера.
В рамках проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU