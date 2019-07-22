2019-07-22T15:26:31+03:00
Происшествия

Следственные органы о смерти депутата Алексея Чупрова: это не убийство

Тело парламентария обнаружили родственники
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: личная страница Алексея Чупрова в соцсети "ВКонтакте"Фото: личная страница Алексея Чупрова в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com
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Следственный Комитет Коми подтвердил некриминальный характер смерти депутата Госсовета Коми Алексея Чупрова. 21 июля в сыктывкарской квартире по улице Ленина тело парламентария с порезами предплечья было обнаружено его родственниками.

По предварительным данным судебно-медицинского исследования причиной смерти мужчины стала массивная кровопотеря, развившаяся в результате порезов.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми проводится процессуальная проверка.

В ходе проверочных мероприятий получены данные о том, что смерть мужчины не носит криминального характера.

В рамках проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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