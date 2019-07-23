На месте аварии на станции Керки подняли все вагоны с углем

23 Июль 09:38 2019-07-23T09:41:51+03:00

В ликвидации задействовано более 300 сотрудников Северной железной дороги

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На станции Керки Сосногорского района Коми подняли все сошедшие с рельсов вагоны и восстановили габарит пути, сообщает пресс-служба Северной железной дороги.

- Ведутся работы по отсыпке земляного полотна. Организован подвоз необходимых материалов. В ликвидации задействовано более 300 сотрудников Северной железной дороги. Работы ведутся круглосуточно в три смены, - сообщает источник.

Напомним, что ночью 22 июля на участке Кожва – Сосногорск из-за размыва пути произошел сход вагонов в грузовом поезде «Воркута - Череповец». В связи с этим с 22 по 26 июля изменяются маршруты следования ряда пассажирских поездов. Поезда, следующие до Усинска, Воркуты и Лабытнанги, будут следовать до станции Сосногорск. Поезда из Воркуты и Лабытнанги проследуют до станции Печора. По прибытии поездов на станции Сосногорск и Печора поезда будут направлены до станций отправления. Пассажиры, которым необходимо преодолеть барьерное место, воспользуются автобусным сообщением.

Возврат и переоформление проездных документов при отказе от поездки будет производиться без удержания дополнительных платежей и сборов. Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00, также просим следить за объявлениями на вокзалах и остановочных пунктах.

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ИСТОЧНИК KP.RU