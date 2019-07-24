В Коми назначили нового министра экономики

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-24T16:34:15+03:00

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Соответствующее распоряжение подписал сегодня, 24 июля, главы Коми Сергей Гапликов, сообщает пресс-служба первого лица региона.

Ранее Константин Плехов занимал должность первого заместителя министра финансов Коми. По итогам проведения конкурса «Команда Республики Коми» он включён в резерв управленческих кадров. Затем был назначен на должность исполняющего обязанности министра экономики Коми.

Экс-министр экономики Марина Анисимова покинула пост руководителя ведомства 12 июля. По утверждению осведомленных источников «Комиинформа», она займет должность заместителя постоянного представителя Республики Коми при президенте Российской Федерации.

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ИСТОЧНИК KP.RU