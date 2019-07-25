2019-07-25T10:39:17+03:00
Общество

Стоматологическая клиника выплатила сыктывкарцу миллион рублей

Такова цена некачественной работы
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сыктывкарец почти 8 лет ждал оплаты морального вреда от стоматологической клиникиСыктывкарец почти 8 лет ждал оплаты морального вреда от стоматологической клиникиФото: Олег ЗОЛОТО
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Сыктывкарец почти 8 лет ждал оплаты морального вреда от стоматологической клиники. Только после вмешательства приставов он получил млн рублей, сообщают судебные приставы.

В 2009 году горожанину установили протез и импланты. Через два года они пришли в негодность. Сыктывкарец обратился в суд. Было сделано несколько судебно-медицинских экспертиз. В итоге, суд встал на сторону пострадавшего пациента, обязав ответчика выплатить убытки и моральный вред за некачественно выполненную работу.

Правда исковые требования были удовлетворены только в этом году стараниями судебных приставов. Они уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и наложили арест на его счет. Только после этого клиника перечислила на счет бывшего клиента млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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