2019-07-25T12:24:34+03:00
Общество

В центре Сыктывкара в ДТП пострадал пятилетний малыш

Мальчик получил ссадину правого колена и ушиб мягких тканей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото / группа Автотема 11Фото / группа Автотема 11
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В аварии на «кольце» в Сыктывкаре пострадал пятилетний ребенок, сообщает ГИБДД по Сыктывкару.

Около 10:45 25 июля на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Коммунистической столкнулись НЕФАЗ и «Опель». В результате ДТП пострадал пятилетний пассажир автобуса: мальчик получил ссадину правого колена и ушиб мягких тканей.

Напомним, что совсем недавно в Усть-Куломском районе в ДТП погибла годовалая девочка. По этому факту в МВД по Коми завели уголовное дело.

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Назначен ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств произошедшего (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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