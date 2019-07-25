В центре Сыктывкара в ДТП пострадал пятилетний малыш

СЕГОДНЯ 12:16 2019-07-25T12:24:34+03:00

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В аварии на «кольце» в Сыктывкаре пострадал пятилетний ребенок, сообщает ГИБДД по Сыктывкару.

Около 10:45 25 июля на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Коммунистической столкнулись НЕФАЗ и «Опель». В результате ДТП пострадал пятилетний пассажир автобуса: мальчик получил ссадину правого колена и ушиб мягких тканей.

Напомним, что совсем недавно в Усть-Куломском районе в ДТП погибла годовалая девочка. По этому факту в МВД по Коми завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU