В центре Сыктывкара в ДТП пострадал пятилетний малыш
В аварии на «кольце» в Сыктывкаре пострадал пятилетний ребенок, сообщает ГИБДД по Сыктывкару.
Около 10:45 25 июля на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Коммунистической столкнулись НЕФАЗ и «Опель». В результате ДТП пострадал пятилетний пассажир автобуса: мальчик получил ссадину правого колена и ушиб мягких тканей.
Напомним, что совсем недавно в Усть-Куломском районе в ДТП погибла годовалая девочка. По этому факту в МВД по Коми завели уголовное дело.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщает о смертельном ДТП с автобусами Сыктывкаре, которого не было
Основная новость, которая информирует о страшном событии, принадлежит РЕН ТВ (подробности).
В Коми в смертельном ДТП погибла 62-летняя пассажирка Она получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась в больнице (подробности).
В Коми завели дело по факту ДТП, в котором погибла годовалая девочка
Назначен ряд экспертиз для выяснения всех обстоятельств произошедшего (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU