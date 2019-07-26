2019-07-26T10:23:31+03:00
Общество

Хозяин забрал отставшего от поезда пса из Салехарда, которого приютили сыктывкарцы

Неравнодушных жителей столицы Коми поблагодарили за добро
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото КомиинформаФото Комиинформа
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В начале июня на станции в Микуни из поезда ЛабытнангиМосква выскочила молодая овчарка. Пес безуспешно пытался заскочить обратно, метался по перрону, жалобно скулил. Собаку приютили сыктывкарцы с надеждой найти хозяина. Им это удалось, сообщает Комиинформ.

- Пока отъезжали от вокзала, пес долго плакал и вглядывался в каждый поезд, приходящий на станцию. Я верю, что добрых людей гораздо больше на этой планете и существует теория пяти рукопожатий. Помогите распространить эту информацию, пусть этот малыш найдет свой дом, - написали неравнодушные сыктывкарцы в соцсетях.

Пост набрал много просмотров и перепостов. Теория пяти рукопожатий сработала: хозяева собаки увидели запись в соцсетях и связались с людьми, приютившими ее. Оказалось, что пса зовут Йося, это смесь корги и овчарки. Собака родом из Санкт-Петербурга, в Салехард она ездила в гости к родственникам, но на одной из станций выскочила.

Хозяин пса Дмитрий приехал в Сыктывкар в конце июля, чтобы забрать Йосю. Он предлагал неравнодушным горожанам деньги, чтобы возместить расходы на содержание пса за три недели, однако получил отказ. По словам сыктывкарцев, пес подарил им нечто во много раз большее - добрые эмоции и воспоминания о встрече.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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