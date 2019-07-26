Стела в центре Сыктывкара засияет голубым неоном за 1,3 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:36 2019-07-26T10:36:38+03:00

Иллюминацию на монументе трудовой славы установят к середине августа

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В центре Сыктывкаре на Монументе трудовой славы установят неоновую подсветку. Торги на проведение работ завершились 25 июля.

Госзакупку на поставку и монтаж иллюминации на стеле, расположенной на перекрестке улицы Коммунистическая и Октябрьского проспекта, разместил департамент финансов мэрии Сыктывкара.

Аукцион выиграла компания "Светсервис". Украшение иллюминацией одного из символов столицы Коми обошлось мэрии Сыктывкара в 1 млн 314 тысяч рублей.

Компании "Светсервис" смонтирует на стеле неоновую ленту длиной 525 метров. Монумент трудовой славы после обновления будет подсвечен голубым светом. Все работы по условиям контракта должны завершиться к 16 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU