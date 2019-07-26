В Сыктывкаре водитель угнал автомобиль работодателя, чтобы просто покататься

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-26T12:42:03+03:00

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В Сыктывкаре 31-летний мужчина, слегка подвыпив, решил покататься на автомобиле предприятия, на котором он работал. Любитель быстрой езды даже не подозревал, что оказался угонщиком.

Машину остановили сотрудники ГИБДД, получившие информацию об угоне транспорта. Угонщик признался, что захотел просто покататься по городу.

Сотрудники полиции задержали нарушителя и доставили в дежурную часть. В отделении полиции оказалось, что мужчина уже имеет судимости за кражи. После этого его поместили в спецприемник по административному правонарушению. Ведется расследование.

Об этом сообщает МВД по Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU