В Сыктывкаре дорогу за Стефановской площадью перекроют до конца сентября

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-26T13:56:01+03:00

Участок дороги по ул. Коммунистической за Стефановской площадью закроют для машин с 29 июля по 20 сентября

На время реконструкции исторической части города движение транспорта по этому участку остановят

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В столице Сыктывкара продолжается реконструкция исторической части города. В мае благоустройство улицы Коммунистической началось с вырубки деревьев на спуске к Кировскому парку. В ближайшие два месяца работы пройдут на участке улицы Коммунистической за Стефановской площадью.

С 29 июля до 20 сентября проезжая часть по ул. Коммунистической от ул. Советской до ул. Ленина будет закрыта на всю ширину дороги. В это время компания «ТетрастройКоми» будет проводить здесь земляные работы.

Напомним, на благоустройство улиц Коммунистическая и Ленина администрация Сыктывкара потратит 140 млн рублей. По проекту, улицу Коммунистическую и улицу Ленина в районе Стефановской площади замостят бетонной плиткой. На парковках для машин вдоль улицы Коммунистическая уложат гранитную брусчатку. Газон засеют смесью трав: мятликом, райграсом, овсяницей. Для сохранности газона вдоль проезжей части возведут ограждения. Старые тополя вырубят и посадят саженцы березы, липы и клены. Для отдыха горожан поставят 14 скамеек.

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ИСТОЧНИК KP.RU