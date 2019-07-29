Республика Коми занимает четвертое место в рейтинге криминогенности регионов
Институт региональных проблем подготовил третий выпуск рейтинга криминогенности регионов на основе данных за апрель этого года. Республика Коми по-прежнему удерживает позиции одного из самых криминогенных регионов России. Ныне наш регион занимает четвертое место из 85 регионов.
Республика Коми незначительно улучшила свои позиции, спустившись с третьего места на четвертое. Теперь в тройке лидеров по криминогенности - Республика Северная Осетия, Карачаево-Черкесская Республика и Приморский край.
Рейтинг формируется на основе нескольких групп статистических данных, регулярно публикуемых органами власти. В нем учтены социальные и экономические данные, публикуемые Росстатом, ФНС, Генпрокуратурой, МВД, Федеральным казначейством, Банком России.
- Учет только объективных статистических показателей позволяет очистить рейтинг от влияния медийной и политической конъюнктуры и отражает прогнозируемое влияние долгосрочных тенденций на криминальную обстановку в регионах, - сообщает Институт региональных проблем.
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ИСТОЧНИК KP.RU