Республика Коми занимает четвертое место в рейтинге криминогенности регионов

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-29T10:07:31+03:00

Республика Коми по-прежнему удерживает позиции одного из самых криминогенных регионов России

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Институт региональных проблем подготовил третий выпуск рейтинга криминогенности регионов на основе данных за апрель этого года. Республика Коми по-прежнему удерживает позиции одного из самых криминогенных регионов России. Ныне наш регион занимает четвертое место из 85 регионов.

Республика Коми незначительно улучшила свои позиции, спустившись с третьего места на четвертое. Теперь в тройке лидеров по криминогенности - Республика Северная Осетия, Карачаево-Черкесская Республика и Приморский край.

Рейтинг формируется на основе нескольких групп статистических данных, регулярно публикуемых органами власти. В нем учтены социальные и экономические данные, публикуемые Росстатом, ФНС, Генпрокуратурой, МВД, Федеральным казначейством, Банком России.

- Учет только объективных статистических показателей позволяет очистить рейтинг от влияния медийной и политической конъюнктуры и отражает прогнозируемое влияние долгосрочных тенденций на криминальную обстановку в регионах, - сообщает Институт региональных проблем.

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ИСТОЧНИК KP.RU