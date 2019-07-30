2019-07-30T15:06:30+03:00
Общество

Борьба с трещинами: в Сыктывкаре выделили еще три млн на ремонт дорог

Итоги электронного аукциона подведут 9 августа
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Дорожники должны будут заделать щебнем и битумной эмульсией повреждения в асфальтеДорожники должны будут заделать щебнем и битумной эмульсией повреждения в асфальтеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Департамент финансов администрации Сыктывкара на сайте госзакупок разместил аукцион по выбору подрядчика на ремонт четырех городских дорог. Начальная цена контракта составляет 3 млн рублей.

Согласно техническому заданию, надо отремонтировать подъезд к паромной переправе через реку Вычегду в местечке Алешино, подъезд к поселку Верхняя Максаковка, участок дороги Сыктывкар — Эжвинский район и участок дороги к промышленному узлу «Човский».

Площадь ремонтируемого полотна - 1,78 тыс. квадратных метров. Дорожники должны будут заделать щебнем и битумной эмульсией повреждения в асфальте глубиной 6 сантиметров. В некоторых местах надо будет срезать верхний слой и положить новый асфальт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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