Борьба с трещинами: в Сыктывкаре выделили еще три млн на ремонт дорог
Департамент финансов администрации Сыктывкара на сайте госзакупок разместил аукцион по выбору подрядчика на ремонт четырех городских дорог. Начальная цена контракта составляет 3 млн рублей.
Согласно техническому заданию, надо отремонтировать подъезд к паромной переправе через реку Вычегду в местечке Алешино, подъезд к поселку Верхняя Максаковка, участок дороги Сыктывкар — Эжвинский район и участок дороги к промышленному узлу «Човский».
Площадь ремонтируемого полотна - 1,78 тыс. квадратных метров. Дорожники должны будут заделать щебнем и битумной эмульсией повреждения в асфальте глубиной 6 сантиметров. В некоторых местах надо будет срезать верхний слой и положить новый асфальт.
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ИСТОЧНИК KP.RU