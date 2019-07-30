2019-07-30T17:34:48+03:00
Общество

В Усть-Куломском районе большегрузами разрушен мост, в изоляции оказались жители поселка Белоборск

Местные власти организовали спецрейсы по предварительной записи
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: усть-кулом.рфФото: усть-кулом.рф
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В Усть-Куломском районе продолжаются разрушения объектов транспортной инфраструктуры. Вчера большегрузами был разрушен мост через ручей притока реки Ын, в изоляции оказались жители поселка Белоборск - это 225 человек, в том чиле 47 детей.

Место разрушения находится на 28 километре автомобильной дороги «Югыдъяг – Белоборск». На сегодняшний день проведена комиссионная оценка ущерба. Районные власти уже организовали доставку пассажиров по предварительной записи. Каждый вторник и пятницу специальным транспортом люди могут добраться до разрушенного моста. От моста до поселка Юыгдъяг пассажиров забирает микроавтобус, из Югыдъяга регулярно ходят автобусы до Усть-Кулома.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля на Усть-Куломский район обрушилась гроза и мощнейший ливень. Уровень осадков составил от 35 до 50 мм. После разгула стихии в изоляции оказались поселки Тимшер, Лопъювад, Зимстан, село Нижний Воч, деревня Верхний Воч и села Керчомъя, Вольдино, Пузла, Деревянск, Аныб, Руч и Пожег. На данный момент транспортное сообщение между этими населенными пунктами либо полностью отсутствует, либо затруднено. 17 июля восстановлено автобусное сообщение по направлению Сыктывкар-Усть-Кулом. Глава Коми взял ситуацию в муниципалитете под личный контроль.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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