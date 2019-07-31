В Прилузском районе 41-летний садист поджег собутыльницу

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-31T11:58:43+03:00

А прежде мужчина много раз избивал ее

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В селе Черемуховка Прилузского района 41-летний мужчина, год назад привлекавшийся к уголовной ответственности за избиения женщины, так и не смог встать на путь исправления. Более того, вместо кулаков садист пустил в ход огонь.

Криминальный случай произошел весной во время хмельных посиделок. Мужчина распивал алкоголь с 27-летней подружкой. Но романтический вечер завершился ссорой. В гневе мужчина схватил зажигалку и поджег брюки собутыльницы. Предмет гардероба удалось погасить, однако потерпевшая получила ожоги третьей степени, в связи с чем две недели провела в хирургическом отделении районной больницы.

Вина садиста усугубляется еще и тем, что он регулярно истязал молодую женщину. На протяжении семи месяцев их совместной жизни он неоднократно бил ее, однако каждый раз подруга отказывалась привлекать его к ответственности в связи с примирением.

Годом ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за побои, причиненные сожительнице. Тогда суд предоставил ему возможность доказать свое исправление без изоляции от общества и назначил наказание в виде ограничения свободы.

Второго такого шанса у дебошира не оказалось. По приговору суда ему предстоит 1 год 2 месяца провести в колонии-поселении.

Об этом сообщает прокуратура Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU