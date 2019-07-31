2019-07-31T13:14:09+03:00
Общество

Вице-премьер Коми облетел на вертолете пострадавшие от дождей территории в Усть-Куломском районе

Сейчас ситуация стабилизировалась
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: Ксюша Таскаева в соцсети "ВКонтакте"Фото: Ксюша Таскаева в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com
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Территории Усть-Куломского района, оказавшиеся из-за обильных ливней в зоне бедствия, вчера облетели на вертолете члены правительства Коми: вице-премьер Коми Константин Лазарев, начальник УМЧС по Коми Александр Князев, глава минприроды республики Роман Полшведкин, председатель комитета РК ГО и ЧС Александр Бурцев, зам. руководителя минстроя Эдуард Слабиков и Сергей Рубан, руководитель администрации Усть-Куломского района.

В ходе рабочей поездки в Усть-Куломский район члены комиссии совершили облёт повреждённых дорожных участков, наиболее пострадавших от стихии, и проконтролировали ход ликвидации последствий ЧС.

По состоянию на 30 июля проведён комплекс восстановительных работ, ситуация в районе нормализована, транспортное сообщение со всеми населёнными пунктами налажено, жители обеспечены всеми необходимыми продуктами питания и медикаментами.

В посёлке Зимстан и селе Дзёль состоялись встречи с жителями, обсуждены проблемные вопросы и пути их решения. В наиболее отдалённом населенном пункте Усть-Куломского района – селе Дзёль состоялось выездное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципального района. Об этом сообщает официальный порта Республики Коми.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля на Усть-Куломский район обрушились обильные ливни. За 10 часов уровень осадков превысил полумесячную норму, а за сутки синоптики зафиксировали месячную норму дождей. Дождями размыло грунтовые дороги, несколько мостов и переправ были разрушены. Без транспортного сообщения остались 12 населенных пунктов. От "большой земли" оказались отрезаны 3 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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