Холодное лето 2019-го. Синоптики Коми огорчили погодой на начало августа

СЕГОДНЯ 15:08 2019-07-31T15:08:25+03:00

Не повезло жителям Коми с летом Фото: Артем КИЛЬКИН

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Синоптики Коми уничтожили надежду жителей Коми на теплый август. Предварительно первые 10 дней последнего месяца лета запомнятся нетипичным для лета холодом и дождями, отметили в Коми ЦГМС.

- Первая половина августа ожидается дождливой и прохладной. Ориентировочно после 10 августа ждем улучшения погоды — рассказали «Комсомольской правде» в Коми ЦГМС.

В эти выходные Коми тоже ждут дожди. В Сыктывкаре и его окрестностях будет прохладно - +9...+11 °C. В принципе, такой температурный фон будет преобладать в ближайшие недели. Но вполне возможно, что погода улучшится. Хотя синоптики говорят об этом осторожно, так как благоприятный прогноз «вилами по воде писан».

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ИСТОЧНИК KP.RU