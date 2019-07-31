Появилось фото снаряда, который нашли дети в заброшенном бараке в городе Микунь

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-31T16:32:26+03:00

По предварительным данным, это снаряд для авиационной пушки

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30 июля в городе Микунь в старом заброшенном бараке был обнаружен предмет, похожий на снаряд, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Предмет нашли дети, которые сообщили о находке участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Усть-Вымскому району. Место сразу же оцепили стражи порядка. По предварительным данным, найденный предмет является снарядом для авиационной пушки.

- В настоящее время находка направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщает источник.

Кстати, недавно мы писали, что в Сыктывкарский горсуд пытались пронести муляж гранаты. Искусственную бомбу выявили судебные приставы, дежурившие у дверей здания. Тогда в оперативные сроки к суду прибыли спецслужбы, которые оцепили здание со всех сторон.

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Сейчас специалисты выясняют, кому принадлежит эта опасная находка и как она попала в реку (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU