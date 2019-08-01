Взаперти с трупом: сыктывкарец двое суток провел в квартире с телом убитого друга

СЕГОДНЯ 13:33 2019-08-01T13:42:59+03:00

Он поссорился с собутыльником почти три десятка раз ударил его ножом

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Сыктывкарец поссорился с собутыльником и почти три десятка раз ударил его ножом. Два дня он оставался в квартире с убитым товарищем, а потом ушел, прихватив ценные вещи. Об этом сообщает Сыктывкарский городской суд.

С 22 по 28 декабря 2018 года пьяный сыктывкарец во время конфликта с приятелем нанес ему 28 ударов ножом по телу, от чего мужчина скончался. После мужчина еще две ночи провел в квартире с телом, а потом скрылся, прихватив принадлежащие убитому два сотовых телефона и фотоаппарат, которые перепродал незнакомым людям. Труп обеспокоенные родственники обнаружили в квартире лишь спустя неделю.

Сыктывкарец признал вину и раскаялся в содеянном. Приговором ему назначено 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU