Сыктывкарцы на сутки останутся без воды

СЕГОДНЯ 10:15 2019-08-02T10:15:40+03:00

Не будет ни горячей, ни холодной воды

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В связи с проведением плановых ремонтных работ на насосных станциях и водопроводных сетях в Сыктывкаре и Выльгорте отключат холодное и горячее водоснабжение.

Как сообщает сыктывкарский Водоканал, холодную воду отключат с 8:00 часов 7 августа до 8:00 часов 8 августа. Давление в системе холодного водоснабжения нормализуется к 12:00 8 августа. Кстати, микрорайон «Орбита» (от улицы Громова), Верхний Чов будут обеспечены холодным водоснабжением, но с понижением давления

«Сыктывкарские тепловые сети» извещают своих клиентов о предстоящем отключении горячего водоснабжения. Из-за прекращения подачи на котельные Сыктывкара холодной воды и природного газа со стороны соответствующих ресурсоснабжающих организаций горячее водоснабжение всех абонентов «Сыктывкарских тепловых сетей» в период с 8 часов 7 августа до 20 часов 9 августа тоже будет отключено. Для абонентов котельной «Больничный городок» отключение продлится с 8.00 7 августа до конца рабочего дня 8 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU