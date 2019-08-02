Big Data МегаФона помогла ускорить 4G в Республике Коми

СЕГОДНЯ 15:10 2019-08-02T15:10:05+03:00

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МегаФон создал карту покрытия 4G и ускорил интернет с помощью анализа больших данных. Инженеры оператора выделили 460 локаций на Урале, где по прогнозам должен вырасти трафик, и заранее запустили новые базовые станции и расширили емкость существующих объектов.

Работы велись со скоростью три объекта в день. Улучшения коснулись мегаполисов, небольших населенных пунктов и ряда крупных нефтяных месторождений.

- Уральцы ценят скорость и комфорт, поэтому каждую минуту в регионе становится на одного пользователя 4G больше. В месяц такой абонент скачивает уже порядка 10 ГБ трафика – это как отправить в сеть три тысячи снимков. Мы заранее проводим все необходимые работы и улучшаем телеком-инфраструктуру, чтобы скорость была на высоте, а в сети четвертого поколения места хватало всем, – отмечает технический директор МегаФона на Урале Антон Щербаков.

В Республике Коми инженеры оператора улучшили сеть четвертого поколения в городах Крайнего Севера. Новые объекты прописались на улице Нефтянников и головных сооружениях Усинска. За счет расширения емкости интернет стал еще быстрее в Печоре, в районе улицы Гагарина и на площади Металлистов в Воркуте. В Прилузском районе МегаФон прокачал 4G в населенных пунктах: Вуктым, Занулье и Черемуховка. Сегодня у МегаФона самая масштабная, по данным Роскомнадзора, сеть базовых станций в стране, которая обеспечивает самый быстрый мобильный интернет, по анализу замеров миллионов пользователей приложения SpeedTest от Ookla.

ИСТОЧНИК KP.RU