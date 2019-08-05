2019-08-05T09:32:04+03:00
Общество

На неделе Коми накроет очередной циклон

В республике сохранится дождливая и холодная погода
Ольга СОЛОВЕЙ
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Июль в Коми отличился прохладной и дождливой погодой. Не настраивает на позитивные перемены и начало августа, сообщает ЦГМС Коми.На неделе ожидается холодная погода с дождями, наиболее интенсивными в первую половину недели, когда наш регион попадет под влияние очередного циклона. Есть вероятность, что только к концу рабочей недели, на фоне роста атмосферного давления, дождей станет меньше. Значения температуры останутся низкими. В ночные часы ожидается от 3 до 8С, днем от 10 до 15С, лишь от Печоры до Воркуты большую часть недели прогнозируется до 17С.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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