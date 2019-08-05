Газопровод в Коми после разрыва трубы и пожара полностью восстановили

СЕГОДНЯ 10:48 2019-08-05T13:19:41+03:00

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28 июля на газопроводе под Вуктылом произошел взрыв и пожар. На днях энергетики его восстановили, сообщает «РИА новости».

В справке-докладе о происшествии от Минэнерго РФ говорится, что энергетики завершили аварийно-восстановительные работы на газопроводе в Коми.

- Четвертого августа в 17.20 аварийно-восстановительные работы завершены. Пятого августа по состоянию на 08.00 продолжаются мероприятия по включению газопровода в работу, - говорится в материалах Минэнерго.

Напомним, что в 14.00 28 июля на магистральном газопроводе Пунга–Вуктыл–Ухта-2 компании «Газпром трансгаз Ухта» произошел разрыв трубы диаметром 1400 мм с последующим возгоранием газа. Чрезвычайное происшествие произошло на 338-м километре газопровода, в 40 километрах от компрессорной станции «Вуктыльская». В 14.50 возгорание было ликвидировано. Никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU