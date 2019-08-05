2019-08-05T11:12:14+03:00
Общество

Национальная библиотека Республики Коми ищет волонтеров для переезда

Более 2,4 миллионов книг нужно будет обернуть, уложить в коробки и верно подписать
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото Юрия Ефимца/Каталог хороших людейФото Юрия Ефимца/Каталог хороших людей
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В этом году Национальная библиотека Республики Коми начинает подготовку к капитальному ремонту. В связи с этим книжный фонд также готовится к переезду в другое здание. Более 2,4 миллионов книг нужно будет обернуть, уложить в коробки и верно подписать. Для такой масштабной работы библиотека ищет волонтеров.

Если вы тоже хотите помочь в упаковке и складировании изданий, звоните по телефону 24-57-58 или пишите на почту leninka@nbrkomi.ru, с пометкой «Волонтер по переезду».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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