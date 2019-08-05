Возбуждено уголовное дело по факту нападения дикого зверя на девушку в Едве

СЕГОДНЯ 13:10 2019-08-05T13:10:30+03:00

За трагедию будут отвечать чиновники

Изменить размер текста: A A

По факту трагического нападения дикого зверя на 14-летнюю девушку в Удорском районе возбуждено уголовное дело. Напомним, вчерашним вечером, 4 августа, в поселке Едва было обнаружено тело с признаками нападения волка: с вырванным горлом и без скальпа.

Следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе расследования будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления по обеспечению безопасности жителей поселка и должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, на которых возложено принятие решений о регулировании численности волков.

В настоящее время в рамках уголовного дела назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся иные необходимые следственные и процессуальные действия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы делаем все, что можно»: министр природы Коми о ситуации с волками в Коми

С начала года в Коми добыли 18 волков (подробности).

Специалист рассказал о появлении волков под Сыктывкаром: «Виноват человеческий фактор»

Хищников привлекают свалки и бесхозные собаки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU