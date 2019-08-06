В Выльгорте прокуратура вернула тепло и горячую воду в жилой дом по улице Мичурина

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-06T10:24:45+03:00

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В Выльгорте прокуратура выявила факт грубого нарушения прав жильцов 26-квартирного дома №6 по улице Мичурина. Как показала проверка надзорного органа, по вине коммунальщиков жильцы дома оказались без тепла и горячей воды.

Дом находился в управлении компании ООО «Благоустройство». Управляющая организация в одностороннем порядке решила расторгнуть договор с жильцами, а заодно и с АО «Газпром газораспределение Сыктывкар». Газовики снабжали топливом автономную котельную, к которой был подключен дом на ул.Мичурина-6. Котельная поставляла горячую воду и тепло в жилой дом.

В соответствии с договором управления многоквартирным домом № 6 по ул. Мичурина управляющая организация осуществляет за плату комплекс работ и услуг по управлению домом, включая надлежащее содержание и ремонт общего имущества, предоставление коммунальных услуг собственникам помещений.

Прокуратурой района установлено, что вопреки действующему законодательству и договорным обязательствам ООО «Благоустройство» в одностороннем порядке принято решение о расторжении заключенного с АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» договора поставки газа, поставляемого на автономную котельную многоквартирного дома, обеспечивающую теплоснабжение дома и поставку горячей воды. Прекращение подачи газа ставило под угрозу подготовку дома к отопительному сезону.

Прокуратурой района директору ООО «Благоустройство» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, по результатам рассмотрения которого управляющей компанией письмо о расторжении договора поставки газа отозвано. Права граждан защищены.

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ИСТОЧНИК KP.RU