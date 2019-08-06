2019-08-06T14:24:05+03:00
Общество

Кавээнщики из Сыктывкара выступили в премьер-лиге КВН на Первом канале

Правда, жюри не оценило их юмор
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото vk.comФото vk.com
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Сыктывкарцы выступили в премьер-лиге КВН на Первом канале. Правда, жюри не оценило их юмор.

Команда КВН «Имени меня» родом из Сыктывкара, но выступает за подмосковный город Королев. Дело в том, что в столице Коми ребята финансирования не нашли, а колыбель ракетостроения не оставила их без спонсоров.

4 августа команда выступила в финале на Первом канале. Сражаться за выход в четвертьфинал пришлось с семью командами. Кэвээнщики не выдержали натиск юмором и не прошли на другой этап. Однако свое выступление они все равно оценивают положительно:

- Нам немного не хватило для прохода дальше, но это уже решение судей. Сейчас мы играем сезон в Центральной лиге Москвы и Подмосковья, планируем ехать в Сочи, на фестиваль, - рассказал БНК член команды Влад Соломко.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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