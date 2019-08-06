Воспитанники Кочпонского интерната в Сыктывкаре мерзнут без горячей воды

6 Авг. 15:32 2019-08-06T15:36:45+03:00

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Воспитанники Кочпонского психоневрологического интерната сообщили «КП в Коми», что горячую воду должны были подать в соцучреждение сегодня, 6 августа, в первой половине дня. Однако до сих пор воды нет.

«Так холодно в здании, мерзнем» - сообщают воспитанники Кочпонского ПНИ. По их словам, и в комнатах довольно прохладно.

В «Т Плюс» сообщили, что ситуация на контроле, горячую воду подадут сегодня вечером. Дело в том, что до 4 августа включительно на тепловых сетях котельной «Школьная» проходили гидравлические испытания.

- По окончании этих работ, 5 августа, котельная была введена в работу, началась подача теплоносителя для нужд горячего водоснабжения. Как обычно бывает после длительного отключения, жители начали активно разбирать воду. Из-за этого нужно дополнительное время, чтобы выйти на нормативные параметры по температуре и давлению на всем протяжении сетей. Подавать на соцобъект Кочпонский детский дом воду ниже установленных СанПиН 60 градусов мы не можем. Сегодня к вечеру параметры полностью нормализуются, и детдом будет обеспечен водой нормативного качества, - сообщили в пресс-службе «Т Плюс».

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ИСТОЧНИК KP.RU