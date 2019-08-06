2019-08-06T15:36:45+03:00
Общество

Воспитанники Кочпонского интерната в Сыктывкаре мерзнут без горячей воды

Ситуация под контролем, вечером в учреждение подадут воду
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воспитанники Кочпонского психоневрологического интерната сообщили «КП в Коми», что горячую воду должны были подать в соцучреждение сегодня, 6 августа, в первой половине дня. Однако до сих пор воды нет.

«Так холодно в здании, мерзнем» - сообщают воспитанники Кочпонского ПНИ. По их словам, и в комнатах довольно прохладно.

В «Т Плюс» сообщили, что ситуация на контроле, горячую воду подадут сегодня вечером. Дело в том, что до 4 августа включительно на тепловых сетях котельной «Школьная» проходили гидравлические испытания.

- По окончании этих работ, 5 августа, котельная была введена в работу, началась подача теплоносителя для нужд горячего водоснабжения. Как обычно бывает после длительного отключения, жители начали активно разбирать воду. Из-за этого нужно дополнительное время, чтобы выйти на нормативные параметры по температуре и давлению на всем протяжении сетей. Подавать на соцобъект Кочпонский детский дом воду ниже установленных СанПиН 60 градусов мы не можем. Сегодня к вечеру параметры полностью нормализуются, и детдом будет обеспечен водой нормативного качества, - сообщили в пресс-службе «Т Плюс».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкарцы на сутки останутся без воды

Не будет ни горячей, ни холодной воды (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следствие проводит проверку по факту трагедии на Вычегде в Усть-Неме
Кавээнщики из Сыктывкара выступили в премьер-лиге КВН на Первом канале
В Усть-Куломском районе ведутся поиски утонувших мальчиков: дети упали в воду во время рыбалки
В Выльгорте прокуратура вернула тепло и горячую воду в жилой дом по улице Мичурина
Возбуждено уголовное дело по факту нападения дикого зверя на девушку в Едве
Национальная библиотека Республики Коми ищет волонтеров для переезда
Газопровод в Коми после разрыва трубы и пожара полностью восстановили
На неделе Коми накроет очередной циклон
В Сыктывкаре «пятерка» сбила восьмилетнюю девочку
В Ухте из-за сигареты горела квартира в пятиэтажке
Ночью в Сыктывкаре подожгли иномарку
Ухтинку обокрал мошенник, представившийся сыном
В Прилузье мотоциклист покусал инспектора ДПС
В Сыктывкаре высадили метровые ели
В реке под Усинском утонул КамАЗ
В Воркуте подожгли подъезд пятиэтажки
Big Data МегаФона помогла ускорить 4G в Республике Коми
«Ростелеком» запустил «Игровой Маркет»
Сыктывкарцы на сутки останутся без воды
Первые выходные августа в Коми будут дождливыми
Московские мошенники нашли жертв в Ухте через сайт "Авито.ру"
Взаперти с трупом: сыктывкарец двое суток провел в квартире с телом убитого друга
В Сыктывкаре в многоквартирном доме произошел хлопок газа
«Ростелеком» организовал 21 точку доступа в интернет по программе УЦН в Республике Коми
Получившая грант в полмиллиона рублей сыктывкарка объявила кастинг для документального фильма