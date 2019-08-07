Сыктывкар на сутки остался без воды: график подвоза

СЕГОДНЯ 09:10 2019-08-07T09:10:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня на сыктывкарских водопроводных сетях и насосных станциях пройдет плановый ремонт. В связи с этим во всем городе, кроме микрорайона Орбита, Верхний и Нижний Чов, отключат воду. Водоснабжение возобновится в 08:00 8 августа. Давление в системе холодного водоснабжения нормализуется к 12:00 8 августа, горячая вода появится после 20:00 9 августа.

В этот период воду можно набрать по следующим адресам:

- Пересечение улицы Красных Партизан и Октябрьского проспекта – с 09:00 до 21:00.

- Пересечение Октябрьского проспекта и улицы Коммунистической (стоянка магазина «Пятерочка») – с 09:00 до 21:00.

- улица Коммунистическая, 67 (гостиница «Сыктывкар», на пешеходной дорожке) – с 09:00 до 21:00.

- улица Морозова, 149 (перед Сбербанком) – с 09:00 до 21:00.

- Пересечение улицы Школьной – улицы Почтовой (перед магазином «Автолюбитель») – с 9:00 до 12:00, с 18:00 до 21:00.

- улица Зои Космодемьянской, 48 (площадка магазина) – с 12:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU