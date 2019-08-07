В столице Коми начался отопительный сезон для соцобъектов
Уже сегодня в здания социальной инфраструктуры Сыктывкара начнётся подача тепла. Соответствующее постановление подписала и.о. мэра столицы Наталья Хозяинова.
Постановление принято в связи с понижением температуры наружного воздуха и несоответствием температуры в помещениях объектов социально-культурной сферы санитарным нормам.
Подача тепла в объекты социальной сферы будет начата на территории Сыктывкара, включая Эжвинский район.
- Лето не радует нас тёплой погодой, поэтому мы должны быть готовы подать тепло раньше. Безусловно, в приоритете детские сады и другие соцучреждения, во вторую очередь – жилфонд, – заявила вчера на общегородской планерке Наталья Хозяинова.
Стоит отметить, что на 1 августа жилищный фонд подготовлен силами Управляющих компаний и ТСЖ на 45% от планового показателя, подготовка котельных силами ресурсоснабжающих организаций составляет 55% от плана. Тепловые сети подготовлены на 71%, водопроводные сети на 80%, канализационные сети на 76%. Об этом отчитался на вчерашней планерке начальник управления ЖКХ Александр Гонтарь.
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ИСТОЧНИК KP.RU