Сыктывкарский бассейн откроют на три недели раньше срока

7 Авг. 15:36 2019-08-07T15:50:37+03:00

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Холодное лето-2019 внесет коррективы в работу многих учреждений. Так, в сыктывкарском бассейне можно будет поплавать уже с 12 августа, рассказали в учреждении.

Большая чаша бассейна готова принять посетителей: ремонт уже закончен, объект готов к приему пловцов. Обычно же запуск происходит после летних каникул - с 1 сентября. Руководство бассейна приняло такое решение, чтобы порадовать сыктывкарцев возможностью поплавать.

Кроме того, социальные учреждения города уже сегодня начали подачу тепла. Еще вчера на общегородской планерке врио мэра Наталья Хозяинова попросила ресурсоснабжающие организации поторопиться с ремонтом сетей, чтобы скорее начать отопительный сезон. Горожане мерзнут в своих домах, так как температура на улице не поднимается выше 8-10 градусов тепла.

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ИСТОЧНИК KP.RU