2019-08-08T09:25:37+03:00
Происшествия

В Визинге 47-летней даме грозит 5 лет колонии за расцарапанное лицо начальнику районной ГИБДД

Совершив ДТП в нетрезвом виде, она накинулась с кулаками на полицейских
Алиса КОЗЛОВА
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В Сысольском районе предстанет перед судом 47-летняя жительница Визинги. Дамочка, совершив ДТП в нетрезвом виде, распускала руки на госавтоинспекторов.

Авария произошла 20 апреля в самом центре села. Виновница происшествия находилась подшофе и вела себя агрессивно: обматерила и пять раз ударила сотрудника районной полиции, а затем пустила в ход ногти, то есть расцарапала лицо начальнику ГИБДД Сысольского района. Своим хулиганским поведением женщина совершила сразу два уголовных преступления: применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья, в связи с исполнением им своих должностных обязательств, а также публичное оскорбление представителя власти. Только по первому правонарушению ей грозит до 5 лет лишения свободы, а по второй - год исправительных работ.

В ходе предварительного расследования обвиняемая в вину в совершенных преступлениях признала полностью.

Уголовное дело для рассмотрения по существу будет направлено в Сысольский районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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