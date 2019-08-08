2019-08-08T10:40:04+03:00
Общество

Стефановскую площадь в Сыктывкаре на несколько дней открыли для движения авто

Всему виной ремонтные работы
Анастасия МАШКАЛЕВА
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С 8 по 11 августа откроется движение по улице Ленина от пересечения с улицей Бабушкина до улицы Куратова - в районе Стефановской площади, сообщает ГИБДД по Коми.

Остановки транспорта на этом участке ограничат, дополняет ведомство. Причина открытия главной площади Коми для движения авто - аварийные работы на всей ширине улицы Советской от пересечения с Бабушкина до улицы Коммунистическая.

Кстати, в Сыктывкаре также с 8 по 11 августа изменится схема движения ряда автобусов из-за аварийных работ, которые будут проводиться на улице Советской, сообщает пресс-служба администрации города.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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