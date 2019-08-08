2019-08-08T15:05:31+03:00
Спорт

Спортсмен из Коми завоевал «серебро» чемпионата мира по лыжероллерам в свой день рождения

Илье Порошкину исполнилось 24 года
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: пресс-служба Минспорта РКФото: пресс-служба Минспорта РК
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Сегодня, 8 августа, в латвийском городе Мадоне стартовал чемпионат мира по лыжероллерам. Соревнования начались с индивидуальной гонки классическим стилем на 10 и 20 километров. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Член сборной Республики Коми по лыжным гонкам Илья Порошкин занял в гонке второе место. Победу одержал Александр Большунов с результатом 44.48.1, у Ильи +1.01.0. Замкнул тройку Виктор Густафссон, у него +1.22.9 секунды. Изначально второе место занял Алексей Червоткин, но по итогу гонки он был дисквалифицирован.

Стоит отметить, что наш спортсмен отмечает не только победу в гонке – сегодня у него день рождения, ему исполняется 24 года.

- Поздравляю Илью с двойным праздником – серебряная награда в День своего рождения – приятный подарок. Чемпионат только стартовал, будем ждать от нашего спортсмена новых побед, - поздравил спортсмена в своем Instagram министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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