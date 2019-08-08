2019-08-08T18:10:14+03:00
Общество

Сыктывкарские полицейские задержали вандала, который осквернил Стефановскую площадь

К преступлению оказался причастен сыктывкарец 1998 года рождения
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото МВД по КомиФото МВД по Коми
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Сыктывкарские полицейские задержали молодого человека, который оставил надписи на трибуне перед памятником В.И.Ленину, сообщает пресс-служба УМВД столицы Коми.

- Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения. В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, он уже задержан и доставлен в дежурную часть. К преступлению оказался причастен сыктывкарец 1998 года рождения. Проводится следствие, - сообщает ведомство.

Камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали, что граффити было нарисовано неизвестными с ночь с 7 на 8 июля.

МВД по Республике Коми напоминает об ответственности за нанесение надписей и граффити в общественных местах.

Согласно статье 7.17. Кодекса об административных правонарушениях РФ, уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба, влечет наложение штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей (значительный ущерб гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не может составлять менее двух тысяч пятисот рублей).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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