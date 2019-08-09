2019-08-09T11:35:18+03:00
Общество

В Коми родители смогут записать ребенка в кружок через Интернет

И оплатить допобразование с помощью сертификата
Алиса КОЗЛОВА
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С 15 августа в Коми стартует приемная кампания в кружки и спортивные секции. В нынешнем году родители получили возможность выбрать программу дополнительного образования и подать заявление через портал https://komi.pfdo.ru/.

На сайте можно подать заявление и заключить договор на предоставление образовательной услуги. Договор и заявление генерируются автоматически. После подтверждения от организации о зачислении ребенка на выбранную программу, родителям нужно будет только скачать эти документы и распечатать их для предоставления в образовательную организацию.

Основное условие для записи детей в муниципальные кружки, студии, секции – наличие у ребенка активированного сертификата персонифицированного финансирования. Этот документ можно оформить здесь же, на Портале персонифицированного дополнительного образования, либо обратиться за помощью в получении сертификата в уполномоченные организации.

Система ПФДО в Республике Коми реализуется с 2018 года в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Получить сертификат может каждый ребенок 5-17 лет, проживающий на территории Республики Коми.

Денежный эквивалент сертификата варьирует от 1 до 6 тысяч рублей, в зависимости от муниципалитета. Этот документ материален лишь условно, его нельзя обналичить или продать. Если речь о бесплатных секциях, то родители как не платили за занятия детей, так и не будут платить. Если ребенок посещает платную студию, то за счет сертификата родители могут компенсировать свои затраты частично или полностью.

В 2019-2020 учебном году планируется, что в республике станут доступными для оплаты за счет средств сертификатов программы дополнительного образования, реализуемые в дистанционном формате. Такие модули, например, появятся на базе «Мобильного Кванториума».

По данным на начало августа 2019 года, в системе персонифицированного финансирования Коми состоит 338 организаций дополнительного образования детей. Каждая из них предлагает на выбор в среднем по 10 кружков и секций (всего в региональной системе ПФДО зарегистрированы 3859 программ допобразования).

Больше всего кружков в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте – 1081, 540 и 300 соответственно. В Республике Коми сертификаты уже получили 80 тысяч детей. Лидерами среди городов-участников системы снова являются Сыктывкар (18508 сертификатов), Воркута (10414) и Ухта (6750).

Среди районов наибольшую активность показывают Усть-Куломский (3655 активированных сертификатов), Ижемский (2329) и Усть-Вымский (2493).

ИСТОЧНИК KP.RU

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