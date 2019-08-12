Заморозки и грозы: на неделе погода в Коми будет неустойчивой

12 Авг. 09:20 2019-08-12T09:22:05+03:00

За пять рабочих дней температурный фон несколько раз поменяется

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На неделе погода в Коми будет неустойчивой, с заморозками в первой половине, с грозами — во второй. До среды сохранится холодная погода, на большей части территории — без осадков, но с ночными заморозками.

В арктическом воздухе в ночные часы ожидается 1...6С, местами 0...-2С. Дневная температура будет устойчиво повышаться, в понедельник ожидается 8...13С, а в среду — градусов на 5 выше. С четверга синоптическая ситуация поменяется, с запада распространится циклон с более теплым, но вместе с тем и влажным воздухом. Ночью потеплеет до 5...10С, днем — до 20С на юго-западе, до 15...17С — на крайнем северо-востоке. Начнутся дожди, не исключены и грозы.

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ИСТОЧНИК KP.RU