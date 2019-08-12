2019-08-12T10:34:42+03:00
Происшествия

Сыктывкарец решил обмыть покупку нового автомобиля прямо за рулем

При попытке остановки транспорта сотрудниками ГИБДД парень выскочил через пассажирское сиденье
Евгений Никитин
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На минувшей неделе Усть-Вымским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении сыктывкарца, который управлял своим автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

В ходе следствия и в судебном разбирательстве установлено, что 19-летний житель Сыктывкара отправился с другом в Микунь, чтобы купить автомобиль. После заключения сделки молодой человек решил отпраздновать покупку и совместно с друзьями распивал спиртные напитки прямо за рулем новенького автомобиля. При попытке остановки транспортного средства сотрудниками ГИБДД парень выскочил через пассажирское сиденье, скрывшись с места совершения преступления.

Покупка для гражданина обернулась уголовным наказанием в виде обязательных работ в размере 400 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 2 года 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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