2019-08-12T16:05:31+03:00
Общество

В Лесозаводе автобусы будут ездить по временной схеме

Это связано с ремонтом дорог
Алиса КОЗЛОВА
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В Лесозаводе временно изменится схема движения автобусов по ряду маршрутов

С 13 по 22 августа ООО «Нефтедорстрой» будет производить работ по ремонту дорожного покрытия проезжей части по ул.Лесозаводской от ул.Школьной до ул.Корткеросской.

В связи с этим изменится схему движения автобусов по следующим маршрутам:

- движение транспорта по маршрутам № 1, 46, 126 будет осуществляться в объезд по следующей схеме, по направлению: ул. Школьная - ул. Серова - ул. Школьная - далее по маршруту;

- движение транспорта по маршрутам № 7, 23, 25, 26, 102, 103 будет осуществляться в объезд по следующей схеме, по направлению: ул. Школьная - далее по маршруту.

Остановочные пункты: ул.Корткеросская и ул.Лесозаводская переносятся на ул.Школьная (СКЦ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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