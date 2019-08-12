В Лесозаводе автобусы будут ездить по временной схеме
В Лесозаводе временно изменится схема движения автобусов по ряду маршрутов
С 13 по 22 августа ООО «Нефтедорстрой» будет производить работ по ремонту дорожного покрытия проезжей части по ул.Лесозаводской от ул.Школьной до ул.Корткеросской.
В связи с этим изменится схему движения автобусов по следующим маршрутам:
- движение транспорта по маршрутам № 1, 46, 126 будет осуществляться в объезд по следующей схеме, по направлению: ул. Школьная - ул. Серова - ул. Школьная - далее по маршруту;
- движение транспорта по маршрутам № 7, 23, 25, 26, 102, 103 будет осуществляться в объезд по следующей схеме, по направлению: ул. Школьная - далее по маршруту.
Остановочные пункты: ул.Корткеросская и ул.Лесозаводская переносятся на ул.Школьная (СКЦ).
ИСТОЧНИК KP.RU