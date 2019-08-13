Сыктывкар ждут последние в этом году испытания тепловых сетей

13 Авг. 09:25 2019-08-13T09:25:07+03:00

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Коми филиал «Т Плюс» 19 августа - 1 сентября проведет последний в нынешнем межотопительном периоде этап гидравлических испытаний трубопроводов на плотность и прочность. На это время будет отключено горячее водоснабжение по следующим адресам:

ул. Бабушкина, 22, 38;

Д. Каликовой, 50, 54, 56;

Западная, 6, 7, 9А, 11;

Интернациональная, 92, 94, 95, 98-100, 102, 106, 113, 115, 196;

Карла Маркса, 212, 214, 221, 221А, 223А, 225, 227;

Коммунистическая, 8-11, 15, 17А, 18, 19, 19А, 21, 21/1, 23, 23А, 23Б, 24-27, 27А, 28-31;

Кр. Партизан, 33;

Куратова, 77, 79, 81, 83, 91;

Ленина, 32, 36, 48, 48/3, 54;

М. Горького, 54;

Октябрьский проспект, 3, 5, 10, 22, 38;

Орджоникидзе, 21-23, 28 ,29, 33/45, 40, 44;Первомайская, 21, 25, 29, 29/1, 32, 38, 47-51, 53, 54, 56, 62,70, 72, 74, 75А, 83, 85, 87, 90, 92, 94, 96, 114, 115, 121, 123, 143, 147;

Пушкина, 49, 53, 55, 59, 64, 66, 68, 75, 78, 78А, 80, 82, 98;

Южная, 5, 11,15, 22.

Теплоэнергетики напоминают горожанам о необходимости соблюдать особые меры осторожности в период проведения гидравлических испытаний и ремонта теплосетей. Не приближайтесь к наземным теплотрассам, местам ремонтных работ, огражденным участкам, люкам тепловых камер. Обнаружив парение, утечки горячей воды, просадку грунта, незамедлительно обращайтесь в диспетчерскую службу Сыктывкарских тепловых сетей по телефону 24-15-70 или в ЕДДС. О нештатных ситуациях внутри домов и квартир необходимо сообщать в свою управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU