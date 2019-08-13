2019-08-13T10:03:42+03:00
Общество

В Сыктывкаре задержали двоих участников всероссийской протестной акции за честные выборы

В целом по стране задержали 352 человека
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото The InsiderФото The Insider
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10 августа по всей России прошли акции за честные и свободные выборы. Всего по России были задержаны 352 человека, из них - два сыктывкарца, сообщает «ОВД-Инфо».

В Москве прошла самая массовая акция протеста за последние годы. На согласованный митинг на проспекте Сахарова вышли около 60 тысяч человек. Главные требования участников: прекратить уголовное дело, возбужденное по статье о «массовых беспорядках» после акции 27 июля, освободить его фигурантов и зарегистрировать независимых кандидатов для участия в выборах в Мосгордуму.

Акции солидарности с аналогичными требованиями прошли более чем в 40-ка городах России. В них участвовали несколько тысяч человек по всей стране. Люди выходили на митинги и на одиночные пикеты. Всего были задержаны 352 человека: в Москве - 256, в Санкт-Петербурге - 79, в Ростове-на-Дону - 13, в Брянске и Сыктывкаре - по два. Из них 28 несовершеннолетних и трое журналистов. Задержанным вменяют нарушение правил участия в акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП), им грозит штраф до 20 тысяч рублей или до 40 часов обязательных работ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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