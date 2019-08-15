«Хор Турецкого» устроит для сыктывкарцев народное каракоке

СЕГОДНЯ 12:42 2019-08-15T12:42:59+03:00

Артисты "Хора Турецкого" не первый год поют вместе с зрителями. Источник фото: https://vk.com/mincultkomi

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Солисты «Хора Турецкого» споют вместе с сыктывкарцами: 21 августа артисты устроят горожанам народное караоке.

Хор не первый год уступает микрофоны своим слушателям: проект «Праздник песни» запустили в 2015 году. Жители столицы Коми тоже смогут спеть вместе с членами музыкального коллектива любимые песни нескольких поколений. Для этого достаточно прийти на Стефановскую площадь 21 августа в 20 часов: там «Хор Турецкого» выступит с праздничным концертом в преддверии 98-летия Республики Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU