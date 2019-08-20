100 процентов учреждений образования Коми готовы к новому учебному году

20 Авг. 15:48 2019-08-20T15:48:41+03:00

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Подготовка и приемка всех образовательных организаций региона завершена. Об этом сегодня, 20 августа, сообщила министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми Наталья Якимова.

- Мы провели большую работу по подготовке и приемке учреждений образования республики к новому учебному году. Комиссиями были приняты 783 учреждения образования. Таким образом, 100 процентов детских садов, школ, учреждений дополнительного образования признаны комиссиями готовыми к новому учебному году. И уже 2 сентября все наши учреждения откроют свои двери для детей и их родителей, - рассказала руководитель образовательного ведомства региона.

Напомним, на подготовку образовательных организаций к началу нового учебного года было выделено свыше 370 млн рублей. По поручению главы региона Сергея Гапликова дополнительно 200 млн рублей муниципальные образования получили на выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости образовательных организаций. В ходе подготовки были выполнены требования безопасности, предъявляемые к образовательным организациям, в том числе пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, антитеррористической защищённости. Особое внимание было уделено укомплектованности педагогическими кадрами, материально-технической базе, благоустройству и состоянию зданий. Эти вопросы находятся на особом контроле Правительства Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Правительства Республики Коми

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ИСТОЧНИК KP.RU