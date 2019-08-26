В Коми у пассажира поезда изъяли двух краснокнижных птиц
Сотрудники транспортной полиции конфисковали двух краснокнижных птенцов сапсана у пассажира поездка на станции Печора. Птиц поместили на Станцию юных натуралистов Инты, сообщает Росприроднадзор Коми.
Как у простого пассажира могли оказаться краснокнижные птицы, неизвестно. Сапсан находится по охраной государства, внесен в Красную книгу России.
Сейчас птенцы находятся на Станции юных натуралистов в Инте. Руководству учреждения придется получить соответствующее разрешение на их содержание, которое выдают в центральном аппарате Росприроднадзора Минприроды России.
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ИСТОЧНИК KP.RU