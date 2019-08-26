Под Ухтой мама-инвалид не выжила после смерти сына

26 Авг. 10:40 2019-08-26T10:40:46+03:00

Их тела нашли в квартире

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В ухтинском поселке Водном в квартире № 17 по улице Ухтинской нашли тела матери и сына. Вчера дверь в их квартире вскрыли спасатели. Об этом пишет ИА БНК.

По предварительным данным, сын ухаживал за матерью инвалидам. Когда он умер, она не смогла выжить. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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ИСТОЧНИК KP.RU