Пропавшую на выходных сыктывкарку нашли

26 Авг. 11:05 2019-08-26T11:05:26+03:00

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22-летнюю сыктывкарку Наталью Коюшеву, пропавшую в ночь с 23 по 24 августа, нашли. С девушкой все в порядке, жертвой преступления она не стала. Её местонахождение установили сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Сыктывкару.

Напомним, что последний раз Наталью Коюшеву видели в ночном клубе «Арнедо». О её пропаже сообщили подруги.

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ИСТОЧНИК KP.RU