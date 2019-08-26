2019-08-26T12:19:43+03:00
Общество

В Троицко-Печорске росгвардейцы застрелили медведя

Косолапого поймали в мусорном баке
Дарья ЮДИНА
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Фото Милены ДуркинойФото Милены Дуркиной
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В Троицко-Печорске росгвардейцы застрелили медведя, искавшего в мусорном баке еду. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

На незваного гостя из леса пожаловались местные жители. Информация о том, что на Советской улице разгуливает косолапый, поступила в полицию вчера вечером. На место отправился наряд Росгвардии.

Росгвардейцы нашли медведя, когда он рылся в мусорном баке. Хищника пришлось застрелить на месте.

Фото Валентины Маркиной

Фото Валентины Маркиной

Тем временем, жители Троицка-Печорска в соцсетях пишут о том, что по поселку бродят и другие косолапые. Следы медведя видели, в частности, на Зеленой улице и на улице Кирова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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