В Троицко-Печорске росгвардейцы застрелили медведя
В Троицко-Печорске росгвардейцы застрелили медведя, искавшего в мусорном баке еду. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.
На незваного гостя из леса пожаловались местные жители. Информация о том, что на Советской улице разгуливает косолапый, поступила в полицию вчера вечером. На место отправился наряд Росгвардии.
Росгвардейцы нашли медведя, когда он рылся в мусорном баке. Хищника пришлось застрелить на месте.
Фото Валентины Маркиной
Тем временем, жители Троицка-Печорска в соцсетях пишут о том, что по поселку бродят и другие косолапые. Следы медведя видели, в частности, на Зеленой улице и на улице Кирова.
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ИСТОЧНИК KP.RU