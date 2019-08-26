В Коми нанесли разметку на дырявую дорогу
Своеобразный ремонт сделали на участке дороги Мохча-Тод
Источник фото: https://vk.com/zkomi
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В паблике «Жесть Коми» появилась запись с фотографиями «ремонта», сделанного на участке Мохча-Тод в Ижемском районе. Дорожные службы нанесли разметку прямо на дыре в асфальте. Своеобразный ремонт тут же высмеяли пользователи:
- Я уже не удивляюсь ничему, а только восхищаюсь тупостью, - пишет жительница Коми.
Автор фото - Владилен Олофинский
Ранее в Коми произошел похожий случай: заброшенный дом в Сыктывкаре спрятали за баннером с нарисованными окнами.
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ИСТОЧНИК KP.RU