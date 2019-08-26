2019-08-26T14:39:19+03:00
Общество

Приставы добились установки пандуса для сыктывкарского инвалида

72-летний мужчина теперь может без проблем добраться до своей квартиры
Дарья ЮДИНА
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Приставы добились установки пандуса для сыктывкарского инвалидаПриставы добились установки пандуса для сыктывкарского инвалида
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По решению городского суда, сыктывкарская мэрия должна была организовать работы по установке откидного пандуса на лестнице, ведущей от входа в подъезд на первый этаж. Этот пандус был нужен 72-летнему инвалиду: без него он не мог на своей коляске добраться до квартиры. Установки удалось добиться только после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Республике Коми.

В первый срок, данный судом, работы не были организованы. Поэтому судебный пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании с мэрии исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей, установил новый срок исполнения судебных требований. В новый срок должник также не уложился, за что получил штраф в 30 тысяч рублей.

Через полгода после возбуждения исполнительного производства городская администрация представила судебным приставам акт о приемке выполненных работ. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. Теперь 72-летний инвалид может беспрепятственно добираться на коляске до своей квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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